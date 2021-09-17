سیاسة

انتخابات العراق.. إشراف بنحو 5 آلاف مراقب و"المتنازع عليها" تدخل دائرة التحذير

سيشارك في الانتخابات أكثر من 3 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب
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کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قالت مفوضية الانتخابات العراقية الجمعة إن نحو خمسة آلاف مراقب محلي ودولي يستعدون لمراقبة العملية الانتخابية في العراق.

يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون إن المناطق المتنازع عليها تتطلب مزيداً من اليقظة والحذر مع تسجيل العديد من الخروق الانتخابية لغاية الآن.

وأشار رئيس القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد، إلى أهمية النظام الانتخابي الجديد مقارنة بالسابق.

وقال محمد لكوردستان 24 إن النظام الجديد "لم يترك هذه المرة فرصاً كافية للتزوير"، مقارنة بالانتخابات التي أجريت عام 2018 وشابها تزوير وتلاعب.

ومن المزمع إجراء الانتخابات المبكرة في 10 من الشهر المقبل.

وسيشارك في الانتخابات أكثر من 3 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب.

وتبلغ الدوائر الانتخابية بحسب النظام الجديد 83 دائرة بدلاً من 18.

ويقول منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو لكوردستان 24، إن مراقبة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تتطلب "المزيد من الحذر والاهتمام".

 

 

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