وفاة عبد العزيز بوتفليقة أطول رؤساء الجزائر حكماً

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في الجزائر اليوم السبت عن وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 عاماً.

وبحسب التلفزيون الجزائري فسيحظى بوتفليقة بجنازة رسمية وسيدفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية، إلا إذا رفضت العائلة ذلك.

ويعتبر بوتفليقة أطول رؤساء الجزائر حكماً حيث حكم البلاد لمدة 20 عاماً قبل أن يستقيل من منصبه في نيسان أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية مناوئة له.

وكان الرئيس السابق يعيش في الفترة الأخيرة بعيداً عن الأنظار في عزلة في مقر إقامته الطبي في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة.

وقبل استقالته بنحو ستة أعوام، أصيب بوتفليقة بسكتة دماغية وكان نادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين. وتولى الرئاسة في عام 1999 بينما كانت البلاد تخرج من حقبة حرب أهلية أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

عبد العزيز بوتفليقة في سطور