سیاسة

نيجيرفان بارزاني يختتم زيارة بريطانيا بلقاء ولي عهد أبوظبي

تناول اللقاء الاجتماعات التي عقداها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ولي عبد أبوظبي محمد بن زايد
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ولي عبد أبوظبي محمد بن زايد
کوردستان العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع ولي عبد أبوظبي محمد بن زايد وذلك في اليوم الأخير من زيارته إلى بريطانيا.

وبحسب بيان أصدرته رئاسة الإقليم فقد جرى في الاجتماع بحث علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الإمارات، كما تمت مناقشة الوضع السياسي والانتخابات المقبلة.

كذلك تناول اللقاء الاجتماعات التي عقداها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وآخر المستجدات والتطورات في المنطقة بشكل عام.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات في جميع المجالات وعلى أهمية بذل المزيد من الجهود لحماية الاستقرار وحل النزاعات والصراعات في المنطقة.

 

 

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