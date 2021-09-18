مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق حملة إغاثية برعاية كويتية في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية السبت حملة لإغاثة الفقراء في بغداد بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة.

يأتي هذا في إطار الدور الذي تضطلع به مؤسسة بارزاني الخيرية للتخفيف من المعاناة الإنسانية داخل إقليم كوردستان وعموم العراق.

وقال ممثل مؤسسة بارزاني الخيرية في بغداد بدر الدين نجم الدين لكوردستان 24 "نحن الآن بصدد توزيع سلال غذائية على مجموعة من الفقراء في منطقة جميلة" بجانب الرصافة من بغداد.

وأضاف أن المؤسسة ستوزع سلالاً غذائية أخرى على الفقراء في جانب الكرخ من العاصمة العراقية.

وسيتم توزيع وجبة أخرى في منطقة الفضل.

وقال نجم الدين إن ما سيتم توزيعه على الفقراء والمحتاجين يقدر بنحو ألف سلة غذائية.

وأشار إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية ستطلق حملة أخرى يوم غد في مدينة الكوت بمحافظة واسط، مؤكداً أن الحملات تستهدف الفئات الفقيرة.

وقال إن المساعدات الإنسانية تأتي ضمن البرنامج الإغاثي، الذي أطلقته المؤسسة، وشمل أيضاً محافظات إقليم كوردستان كافة وبغداد.