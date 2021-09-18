اعتقال المتهم الرئيسي في اغتيال مسؤول بحزب العمال في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأمنية في السليمانية السبت اعتقال المتهم الرئيسي في عملية اغتيال مسؤول في حزب العمال الكوردستاني وسط المدينة.

واُغتيل المسؤول في حزب العمال الكوردستاني ياسين بولوت في حي (جوار جرا) يوم أمس عندما فتح شخص النار عليه وسط المدينة.

وقالت مديرية أمن (أسايش) السليمانية في بيان إن مفارزها تمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي بعملية الاغتيال في أقل من 24 ساعة.

وأشارت إلى أن "المتهم الرئيسي" مسؤول عن عملية مماثلة نفذها في 16 من الشهر الجاري وأدت إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح.

وأضافت الأسايش أنها سلمته إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولم تذكر الأسايش أي تفاصيل أخرى ولم تذكر اسم المتهم ولا هويته.