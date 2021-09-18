إقليم كوردستان يسجل تراجعاً بإصابات ووفيات كورونا في يوم واحد
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت عن تراجع كبير بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
إجمالي الإحصاءات
1. الإحصاءات: (6732 فحصاً جديداً)
• (2097) أربيل
• (1141) السليمانية
• (3289) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (205) رابرين
2. الإصابات: (634 إصابة جديدة)
• (51) أربيل
• (79) السليمانية
• (472) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (32) رابرين
3. حالات الشفاء: (1412 حالة)
• (700) أربيل
• (311) السليمانية
• (321) دهوك
• (30) حلبجة
• (29) كرميان
• (21) رابرين
4. الوفيات: (13 وفاة)
• (7) أربيل
• (4) السليمانية
• (2) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الإحصائية العامة:
عدد المحجورين صحياً: 21871 (21871 خروج جديد)
إجمالي الفحوصات: 3030171
إجمالي الإصابات: 317567
إجمالي حالات الشفاء: 283874
الراقدون: 27998
إجمالي الوفيات: 5695