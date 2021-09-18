إقليم كوردستان يسجل تراجعاً بإصابات ووفيات كورونا في يوم واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت عن تراجع كبير بالإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

إجمالي الإحصاءات

1. الإحصاءات: (6732 فحصاً جديداً)

• (2097) أربيل

• (1141) السليمانية

• (3289) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (205) رابرين

2. الإصابات: (634 إصابة جديدة)

• (51) أربيل

• (79) السليمانية

• (472) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (32) رابرين

3. حالات الشفاء: (1412 حالة)

• (700) أربيل

• (311) السليمانية

• (321) دهوك

• (30) حلبجة

• (29) كرميان

• (21) رابرين

4. الوفيات: (13 وفاة)

• (7) أربيل

• (4) السليمانية

• (2) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الإحصائية العامة:

عدد المحجورين صحياً: 21871 (21871 خروج جديد)

إجمالي الفحوصات: 3030171

إجمالي الإصابات: 317567

إجمالي حالات الشفاء: 283874

الراقدون: 27998

إجمالي الوفيات: 5695