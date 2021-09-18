صحة وبیئة

انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا في العراق . الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

author_image آريان ابراهيم شوكت
انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا في العراق ... الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا في العراق ... الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت 18 أيلول (سبتمبر 2021 ) في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي اليومي من حيث الاصابات واللقاحات والوفيات وعدد حالات الشفاء لفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في عموم المحافظات العراقية.

وقالت الصحة العراقية في بيانها أن مختبراتها قد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 1959 اصابة جديدة مقابل تماثل 5082 مريضا للشفاء بينما سجلت 36 حالة وفاة في عموم العراق .

كما أشارت الصحة العراقية أن مامجموعه 18904 مواطنا قد تلقو ا اللقاح المضاد للفيروس في عموم المدن العراقية . وفيما يلي جدول كامل بتفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 18 ايلول في عموم المدن العراقية.

انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا في العراق ... الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم
انخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا في العراق ... الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

 

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