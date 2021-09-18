صحة وبیئة

الموقف الوبائي في كوردستان: انخفاض مزدوج في عدد الاصابات والوفيات

author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم السبت 18 أيلول (سبتمبر 2021 ) في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوباء اليومي من حيث الاصابات واللقاحات والوفيات وعدد حالات الشفاء لفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في عموم مدن اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الاقيلم في بيانها أن مختبراتها قد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 634 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 1412 مريضا للشفاء بينما سجلت 13 حالة وفاة في عموم الاقليم.

كما أشارت صحة الاقيم أن مامجموعه 6732 مواطنا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم مدن اقليم كوردستان . وفيما يلي جدول كامل بتفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 18 ايلول في عموم محافظات اقليم كوردستان.

الموقف الوبائي في كوردستان: انخفاض مزدوج في عدد الاصابات والوفيات
الموقف الوبائي في كوردستان: انخفاض مزدوج في عدد الاصابات والوفيات

 

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