اقتصاد

العراق يؤكد عدم التنازل عن حصصه المائية النابعة من تركيا وايران

الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق يؤكد عدم التنازل عن حصصه المائية النابعة من تركيا وايران
العراق يؤكد عدم التنازل عن حصصه المائية النابعة من تركيا وايران
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت،18 ايلول 2021 أن العراق لن يتنازل عن حقوقها المائية في الأنهر النابعة من تركيا وإيران، التي تصب في الأراضي العراقية.

وصرح الأعرجي في كلمة خلال مؤتمر الأمن المائي ببغداد، إن "وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل موارد العراق المائية، لأنها تدخل في جميع شؤونه الحياتية".وأضاف: "لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، كما أن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة". وأشار إلى أن"مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية، ويجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني".

ومن ناحية اخرى كذلك أكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح لبلاده الحصول على حصة مياه كاملة من الانهار المشتركة. وقال الحمداني في كلمة له في مؤتمر "الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي": إن"الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم من تركيا، التي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 ، وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة"، لافتا إلى أن "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق حول مسألة المياه".

ونوه أيضا إلى أن المياه القادمة من إيران، وإن كانت نسبتها 15% كواردات مائية للعراق تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، بشمال شرق العراق، لأن تغذية المحافظة تعتمد بشكل كامل على المياه القادمة من إيران. وأضاف أن "أزمة المياه ليست أزمة وزارة وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع".

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