صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين العام للعراق بعد ارتفاع أسعار النفط

أربيل (كوردستان 24)- توقعت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم السبت 18 أيلول 2021، أن تلامس نسبة الدين العام للعراق إلى الناتج المحلي الإجمالي 70% خلال عام 2021.

وأوضح صندوق النقد الدولي في جدول له، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق بلغ 81.2% خلال عام 2020، متوقعاً انخفاضه للعام الحالي 2021 إلى 69.7%. وأضاف الصندوق أن انخفاض الدين في العراق يأتي بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد انخفاضها خلال العامين الماضيين، مما مكن العراق من تسديد جزء من ديونه العامة.

وأشار الصندوق إلى أن السودان احتلت المرتبة الأولى عربياً في أعلى نسبة للدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لها بتسجيلها 262.5% في عام 2020، تليها لبنان ثانياً بنسبة 154.4% ومن ثم البحرين ثالثا بـ132.9%.

وتابع: أن مصر جاءت رابعاً بنسبة ديون تبلغ 90.2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لها، وتأتي الأردن خامساً بنسبة 88.5%، ومن ثم تأتي تونس سادساً بنسبة 87.6%، ومن ثم اليمن بنسبة 83.2 والعراق في المرتبة الثامنة، بينما جاءت عُمان بالمرتبة التاسعة بنسبة 81.1%، وفي المرتبة العاشرة والأخيرة جاءت المغرب بنسبة 76.1.