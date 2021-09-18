أطراف تستغل عودة البيشمركة الى كركوك " كغنيمة " للدعاية الانتخابية

أربيل (كوردستان 24)- صرح نائب رئيس مجلس قيادة كركوك ­- كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني دياري حسين: إن عودة البيشمركة الى كركوك والمناطق المشمولة بالمادة الدستورية 140 حق مشروع في اطار الدستور العراقي وحالة طبيعية جدا. مؤكدا ان العرب والتركمان الاصلاء ليسوا ضد عودة قوات البيشمركة وان الذين يقفون ضد عودة البيشمركة مجموعة من العملاء والمرتزقة يهدفون الى خلق المشاكل في كركوك.

وقال عضو لجنة البيشمركة في برلمان كوردستان سعيد مصطفى ان الاصوات المعادية لعودة البيشمركة تهدف لاستخدام الموضوع كدعاية انتخابية لجمع الاصوات الانتخابية واصفا الاوضاع في كركوك بالغير طبيعية.

وفي اطار تطبيق الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل لعودة البيشمركة الى كركوك والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم عن طريق تشكيل لواءين مشتركين بين الجانبين يسعى بعض المرشحين العرب والتركمان الى الدعاية الانتخابية والتصريح بان عودة البيشمركة الى هذه المناطق غير دستورية.

وللاجابة على هذه الادعاءات أضاف دياري حسين نائب رئيس مجلس قيادة كركوك كرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني: هذه الاصوات التي تنادي بعدم دستورية عودة البيشمركة عبارة عن أصوات صادرة عن اناس غير أصلاء وليسوا من أهل المنطقة والغرض من هذه الاداعاءات الباطلة الاستمرار في حملة التعريب والفساد الاداري . وعودة البيشمركة مسألة دستورية جدا وكل منطقة مشمولة بالمادة 140 تستطيع البيشمركة بالعودة اليها.