بحضور رئيس حكومة اقليم كوردستان انعقاد مؤتمر للجامعة الأمريكية بدهوك

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن ينعقد اليوم الأحد، مؤتمر تربوي تعليمي في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك، وذلك بحضور رئيس اقليم كوردستان ورئيس حكومة الاقليم وعدد من المسؤولين.

والمؤتمر الذي ستبدأ فعالياته الساعة التاسعة والنصف وتنتهي الفعاليات الساعة 3:45 مساء، من صباح اليوم، سيلقي فيه رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني كلمات.

وسيلقي رئيس الجامعة الأمريكية في كوردستان كلمة ترحيبية في بداية المؤتمر، يليه رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وثم سيلقي رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني كلمته.

وجدير بالذكر أنه ستُعقد مناقشات وحلقات بحث خاصة في المؤتمر حول قطاع التعليم في اقليم كوردستان.