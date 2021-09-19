اسرائيل تُعلن اعتقال آخر سجينين فارين من سجن جلبوع

أربيل (كوردستان 24)- أفاد الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد أنه تمكن من اعتقال آخر سجينين فلسطينين، كانا قد هربا مع أربعة سجناء فلسطينيين آخرين قبل نحو أسبوعين من سجن جلبوع في شمال إسرائيل.

واعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الأحد آخر سجينَين كانا قد هربا مع أربعة سجناء فلسطينيين آخرين قبل نحو أسبوعين من سجن جلبوع شديد التحصين في شمال إسرائيل، وفق ما أفاد بيان صادر عنه.

ولفت الجيش إلى أن آخر معتقلين هما أيهم كممجي (35 عامًا) ومناضل نفيعات (26 عامًا)، وكلاهما عضوان في الجهاد الإسلام، وقد عثر عليهما في بلدة جنين شمال إسرائيل.

وأشار الجيش في بيان مقتضب لوسائل الإعلام الأحد، إلى أنه اعتقل خلال عملية مشتركة مع وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب، في جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، آخِر سجينَين هاربَين، هما أيهم كممجي (35 عامًا) ومناضل نفيعات (26 عامًا)، وكلاهما عضوان في الجهاد الإسلامي.

وأشار الجيش إلى أن الرجلين "يخضعان للاستجواب حاليًا"، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن العملية الخاصة التي أدت إلى اعتقالهما.

وكان ستة معتقلين فلسطينيين قد نجحوا في الهروب فجر السادس من أيلول/سبتمبر من سجن جلبوع الذي يُعتبر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة. غير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أعادت اعتقال أربعة منهم قرب مدينة الناصرة داخل إسرائيل.