تفاقم ظاهرة تمزيق صور المرشحين في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- مع بدء الحملات الانتخابية في كركوك انتشرت في شوارع مدينة كركوك، ظاهرة تمزيق الملصقات والصور الدعائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية، بشكل ملفت في الآونة الأخيرة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية حتى الآن سبعة أشخاص متورطين في تمزيق وتشويه صور المرشحين، وفي أحد مقاطع الفيديو، يقوم شاب بتمزيق صورة أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات في كركوك، لكوردستان 24 "لقد طلبنا من الأجهزة الامنية حماية صور وملصقات المرشحين".

وازداد تمزيق صور المرشحين ولافتات الحملات الانتخابية بشكل كبير في كركوك، حتى أصبح ظاهرة، ورغم اعتقال القوات الامنية لبعض الاشخاص إلا أن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة.

وقال مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبد الله، لكوردستان 24 ان "تمزيق وتشويه لافتات وصور مرشحي حزبنا دليل على وجودنا كحزب ديمقراطي كوردستاني، ومخطئ من يعتقد أن تمزيق هذه الصور سيضعفنا فهو مخطئ".

ووجه مجلس القضاء الأعلى العراقي، في وقت سابق، محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية في 10 اكتوبر/تشرين الاول المقبل، وهي أحد مطالب التظاهرات التي انطلقت في معظم المحافظات العراقية قبل عامين.