نيجيرفان بارزاني: قطاع التربية والتعليم في الاقليم يحتاج الى مراجعة جدية وشاملة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، على أن قطاع التربية والتعليم في الاقليم يحتاج الى مراجعة شاملة وجدية، لافتا الى ضرورة شموله بعملية الإصلاح الشاملة.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني خلال كلمة له في مؤتمر تربوي للجامعة الامريكية في دهوك.

وقال نيجيرفان بارزاني ان "قطاع التربية والتعليم هو الأساس في نشأة أي مجتمع وتطوره في العالم، وينبغي مراجعة نظام القطاع التعليمي لدينا بدء من مرحلة رياض الأطفال ومرورا بالثانوية وانتهاء إلى التعليم العالي بشكل جدي وشامل، وإلى شمولها بالإصلاح الحكومي بشكل يتلائم مع المعايير الدولية والعالمية".

واشار رئيس الاقليم الى ضرورة عدم المراوحة في المكان واللحاق بالتطور التكنولوجي الذي يمضي بسرعة فائقة، وذلك من خلال تذليل العراقيل التي تعترض العملية التربوية والتعليمية في اقليم كوردستان.

وأكد ان التعليم يساهم بتوفير فرص العمل ويطور ويرفع من سوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان المتقدمة، مشيرا الى ضرورة إعتماد اللغة الإنجليزية في المناهج، واللغات العالمية الأخرى، وكذلك اهمية ربط سوق العمل والتجارة في الإقليم بالتعليم من خلال فتح المزيد من المراكز والمعاهد المهنية.