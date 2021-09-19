سیاسة

الرئيس بارزاني والسفير الهندي لدى بغداد يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات الثنائية

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني السفير الهندي العراق العلاقات الثنائية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني والسفير الهندي لدى العراق براشانت بيسي اليوم الأحد، على أهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والهند.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لبيسي والوفد المرافق في أربيل.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الهندي في اربيل جندرا كين، اكد فيه الرئيس بارزاني والسفير الهندي على أهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان والهند، في المجالات الأكاديمية والطبية والاقتصادية والمجالات الأخرى.

وتباحث الجانبان التطورات السياسية وآخر المستجدات في المنطقة والعالم، والتهديدات الارهابية وأهمية مواجهة هذه التهديدات، فيما أكدا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتعاونه لدحر الإرهاب.

وعبر الرئيس بارزاني والدبلوماسي الهندي عن أملهما في أن تكون الانتخابات العراقية ذات تأثير ايجابي وأن تلبي تطلعات الشعب العراقي.

 

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