العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاحد 19 أيلول (سبتمبر 2021 ) عن تفاصيل الموقف الوبائي اليومي من حيث الاصابات واللقاحات والوفيات وعدد حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في عموم المدن العراقية.

وقالت الصحة العراقية في بيانها أن مختبراتها قد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 2515 اصابة جديدة مقابل تماثل 5067 مريضا للشفاء بينما سجلت 47 حالة وفاة في عموم العراق .

كما أشارت الصحة العراقية أن مامجموعه 57900 مواطنا قد تلقو ا اللقاح المضاد للفيروس في عموم المدن العراقية . وفيما يلي جدول كامل بتفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 19 ايلول في عموم المدن العراقية.