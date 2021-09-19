سیاسة

تواصل سعودي مع اسرائيل لشراء منظومة دفاع صاروخية

author_image آريان ابراهيم شوكت
تواصل سعودي مع اسرائيل لشراء منظومة دفاع صاروخية
تواصل سعودي مع اسرائيل لشراء منظومة دفاع صاروخية
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  قال موقع أمريكي مختص بالشؤون العسكرية، أنه هناك تواصل سعودي مع اسرائيل بهدف شراء منظومة دفاع صاروخية، وذلك على خلفية سحب الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومتها الدفاعية من المملكة العربية السعودية.                                  

وفي هذا الصدد قال الخبير والباحث بالشؤون العسكرية، العميد أمين حطيط لبرنامج "شؤون عسكرية":  "أنه لم يتبق لدى المملكة العربية السعودية سوى خيارين بعد سحب الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع، أحدهما التوجه نحو الشرق مثل روسيا أو البحث عن مصادر غربية مثل إسرائيل وأوروبا".

ومن ناحية أخرى قالت في وقت سابق مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أن العراق وسوريا واليمن، وكذلك الصومال هي بمثابة منابع للإرهاب، جاء ذلك خلال حوار لها أجرته في مؤتمر حول الأمن القومي بضواحي واشنطن، مضيفة أن أفغانستان لا تشكل مصدر قلق على الولايات المتحدة الأمريكية. 

المصدر: سبوتنيك                                                                                 

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