صحة وبیئة

كوردستان : 17 حالة وفاة وتزايد حالات الاصابات بفيروس كورونا

author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا
العراق: ارتفاع طفيف في أعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الاحد 19 أيلول (سبتمبر 2021 ) في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي اليومي من فيروس كورونا من حيث اللقاحات والوفيات وعدد حالات الشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في عموم مناطق اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الاقيلم في بيانها أن مختبراتها قد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 1253 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 1476 مريضا للشفاء بينما سجلت 17 حالة وفاة في عموم الاقليم.

كما أشارت صحة الاقليم أن مختبراتها قد أجرت 7496 فحصا طبيا للفيروس في عموم مدن اقليم كوردستان . وفيما يلي جدول كامل بتفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم السبت 19 ايلول في عموم محافظات اقليم كوردستان.

 

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