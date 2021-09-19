حامد كرزاي: الطريق الوحيد لافغانستان هو حكومة شاملة وليس ما أعلنته طالبان

أربيل (كوردستان 24)- صرح الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، أن حركة طالبان لم تلتزم بتنفيذ وعودها التي قطعتها أثناء مفاوضاتها معه.

وصرح حامد كرزاي لصحيفة "تايمز" البريطانية الدولية اليوم الأحد 19 أيلول 2021: "منذ بدء مفاوضاتنا شددنا على المبادئ الرئيسية الثلاثة هي التعليم، بما في ذلك تعليم الفتيات، وشمولية الحكومة، ومكانة المرأة في المجتمع الافغاني. كما تحدثنا أيضا عن أهمية العَلم الوطني وقيم بلادنا".

وأضاف: "لقد وافقوا (طالبان) على ذلك تماما ونطقوا كلمات صحيحة، ولكن طالما لم يتحقق شيء من ذلك.. نحن بحاجة إلى أعمال تتماشى مع ما يقولونه، وإلا فإن أفغانستان ستُعزل عن العالم مرة أخرى".

وتابع حامد كرزاي: "نحن بحاجة لأفغانستان تنتمي إلى جميع المواطنين الأفغان، رجالا ونساء، وكل الجماعات العرقية، والطريق الوحيد للمضي قدما هو حكومة شاملة. وهذا ليس ما أعلنته طالبان".