طهران: نحاول تسهيل المحادثات بين الاطراف الأفغانية

أربيل (كوردستان 24)- في تصريحات صحفية اليوم الأحد 19 أيلول(سبتمبر 2021) قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده إنه وعلى هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وأن يكون هذا البلد بعيدا عن الإرهاب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: "على هامش قمة منظمة شنغهاي تم الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وأن يكون هذا البلد بعيدا عن الإرهاب، كما أكد جميع الأطراف على أن الشعب الأفغاني هو الذي يجب أن يقرر مصيره بعيدا عن التدخلات الخارجية".

ولفت زاده إلى أنه يجب الابتعاد عن فرض أي موضوع على أفغانستان، وترك الشعب الأفغاني يقرر مصيره بنفسه.كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المشاورات حول القضية الافغانية مستمرة " ونحاول تسهيل المحادثات بين التيارات الأفغانية".

وفيما يخص اللاجئين الأفغان قال زادة: "إيران تستضيف نحو 4 ملايين من اللاجئين الأفغان على مدى العقود الأربعة الماضية..الأرقام تشير إلى نزوح مؤخرا نحو نصف مليون أفغاني، وعدد منهم دخلوا الأراضي الإيرانية، وطالما حاولنا التسهيل لاستضافتهم، لكن استضافة المزيد من اللاجئين يشكل عبئا على اقتصادنا، ونطالب المنظمات الدولية لتقديم الدعم بهذا الشأن".