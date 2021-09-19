العراق يستعد لاستقبال شيخ الازهر

أربيل (كوردستان 24)- للمرة الأولى، يقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بزيارة رسمية إلى العراق، وأفادت مصادر عراقية ان الزيارة ستكون حافلة بالمحطات المهمة، وستحمل معان رمزية كثيرة كون العراق ومصر يعتبران من رموز العالم الإسلامي.

وبعد توجيه دعوة رسمية له قبل أشهر قليلة من قبل الحكومة العراقية، يستعد العراق لاستقبال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي أعلن أنه سيلبي الدعوة لزيارة العراق مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي ستشمل محطاتها كل من النجف وبغداد والموصل، وأربيل.

مؤكدا خلال تصريحاته للصحيفة العراقية الرسمية أن "العراق بلد عزيز على قلبي وأتمنى زيارته والتقي شعبه الكريم، فهناك مشتركات كثيرة بين العراق ومصر وهما قطبان مهمان في العالم الاسلامي".

وبحسب مصادر مقربة من الحكومة العراقية، فإن "برنامج زيارة شيخ الأزهر للعراق، سيكون حافلا ويتضمن جملة من محطات متعددة ومهمة.