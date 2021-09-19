سیاسة

"انتخابات تشرين" تتصدر لقاء بين الكاظمي والكعبي في بغداد

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الكاظمي والكعبي
الكاظمي والكعبي
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد مع رئيس البرلمان حسن الكعبي عدداً من القضايا ومنها الانتخابات المبكرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 10 من الشهر المقبل بمشاركة أكثر من 3 آلاف مرشح للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

وبحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء فقد بحث الكاظمي مع الكعبي "سبل إنجاح الانتخابات وتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لأجل أن تكون انتخابات تشرين الأول المقبل المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

وطبقاً لقانون الانتخابات الجديد فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كوردستان على يفوز فيها 322 نائبا بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة.

وسيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية على الأقل، فيما ستبقى 7 مقاعد انتخابية لكوتا الأقليات، كما ورد في القانون.

 

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