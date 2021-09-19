"النصر" يقيل مدربه البرازيلي مينيزيس بعد خسارة أمام "الاتحاد"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة نادي النصر الأحد عن إقالة مدربها البرازيلي مانو مينيزيس وذلك غداة الخسارة أمام ضيفه الاتحاد 1-3 في المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، هي الثانية له هذا الموسم.

وقال النصر عبر حسابه الرسمي في تويتر "قررت إدارة نادي النصر إنهاء التعاقد رسميًا مع مدرب الفريق الأول البرازيلي مانو مينيزيس، متمنين له التوفيق".

ويحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الباطن.

وَقّاد مينيزيس النصر في 16 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 9 وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات.

ونجح مينيزيس في قيادة النصر الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تخطي فريق تركتور سازي الايراني 1-صفر في ثمن النهائي.

ويعتبر مينيزيس المدرب الرابع الذي يقال من منصبه في الدوري السعودي هذا الموسم بعد مواطنه مدرب الاتحاد فابيو كاريلي والصربي نيستور آل مايسترو (التعاون)، والتونسي محمد الكوكي (الطائي).