إسبانيا.. بركان كومبري يثور ويدخل "الكناري" في إنذار

أربيل (كوردستان 24)- ثار بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري الذي يسجل منذ أيام نشاطا زلزاليا كثيفا، الأحد للمرة الأولى منذ 50 عامًا.

وفي تغريدة، كتبت الحكومة المحلية التي بدأت في تنفيذ عمليات إجلاء في المناطق المأهولة الأقرب إلى البركان، "بدأ الثوران البركاني في منطقة كابيثا دي فاكا في إل باسو".

وأضافت "يطلب من السكان توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر".

وقال رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس إن "البركان ثار في منطقة غابات" داعياً إلى الحذر.

ويخضع بركان كومبري فييخا للمتابعة منذ أسبوع بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وسجل معهد جزر الكناري لعلم البراكين آلاف الهزات الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4 درجات على مقياس ريشتر منذ السبت الماضي.