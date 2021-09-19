وزير الدفاع السوري في عمّان.. وفي جعبته "أمن الحدود ومكافحة الإرهاب"

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الدفاع السوري علي أيوب مباحثات الأحد في عمان مع نظيره الأردني تناولت أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وتأتي الزيارة بعد ثلاثة أشهر على زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان الى العاصمة الأردنية للبحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وكانت تلك أول زيارة لوفد حكومي سوري إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011.

واستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الوزير السوري الذي هو أيضا رئيس أركان الجيش، على ما جاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وأوضح البيان أن البحث تناول "العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة تهريب المخدرات".

وأكد الجانبان "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة".

ويعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري العام 2011، ولكن هذه الاتصالات كانت محدودة.