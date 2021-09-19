بالفيديو | العراق يطلق مشروعاً جديداً لاستثمار الغاز المشتعل في الجنوب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية انطلاق مشروع جديد لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحترق في حقلين نفطيين في جنوب العراق، وهو ثاني أكثر بلدان العالم لجوء لهذه الممارسة الشديدة التلوث.

ويفترض أن يسمح المشروع الجديد الذي وقع العام 2017 مع شركة بايكر هيوز الأمريكية، على المدى الطويل باستثمار 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المشتعل في حقلي نفط الناصرية والغراف، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.

وقال وزير النفط إحسان إسماعيل للصحفيين إن "مشروع استثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف يأتي ضمن خطط الوزارة... لتحقيق أهدافنا المتمثلة باستثمار جميع الكميات التي تحرق، لتعزيز الإنتاج الوطني من الغاز، وللحفاظ على بيئة نظيفة آمنة، انسجاماً مع التزامنا بالاتفاقات الدولية بهذا الشأن".

ويحرق الغاز المصاحب أثناء عملية استخراج النفط الخام، وهي ممارسة تعتبر أحد أبرز أسباب تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتحرق شركات النفط الغاز لأنه أرخص بكثير من معالجته لتسويقه.

وتفيد بيانات البنك الدولي أن العراق هو ثاني أكثر دولة في العالم تستخدم هذه الممارسة بعد روسيا وقبل إيران والولايات المتحدة.

وفي العام 2020 بلغ حجم الغاز المحترق في العراق 17.374 مليون متر مكعب.

ووقع العراق في بداية أيلول سبتمبر اتفاقا جديداً مع شركة توتال إنيرجي ينص خصوصاً على استثمار 10 مليارات دولار في البنية التحتية.

وستستثمر المجموعة الفرنسية في منشآت استغلال الغاز المصاحب المشتعل في ثلاثة حقول نفطية" لتوليد الكهرباء سعتها الأولية 1.5 غيغاوات ، ثم 3 غيغاوات)، وبناء محطة للطاقة الشمسية بسعة 1 غيغاوات لإمداد الطاقة لمحافظة البصرة في جنوب البلاد.

وتأتي هذه المبادرات في وقت يعتمد فيه العراق بشدة في مجال الطاقة على جارته إيران التي تزوده بثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء بكلفة عالية.

وباتت بغداد مدينة لطهران بستة مليارات دولار لإمداداتها من الطاقة.