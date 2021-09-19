سیاسة

داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات أفغانستان

author_image آريان ابراهيم شوكت
داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات أفغانستان
داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات أفغانستان
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  ذكرت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة لتنظيم داعش على قناتها على تليغرام، الأحد،19 أيلول (سبتمبر 2021)  أن التنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن سلسلة من التفجيرات التي وقعت في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.

وقال التنظيم: "سقط أكثر من 35 عنصرا من ميليشيا  طالبان بين قتيل وجريح بسلسلة تفجيرات وقعت" يومي السبت والأحد. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من حركة طالبان عن عدد الوفيات.

وفي وقت سابق قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون في تفجيرات استهدفت، السبت، مركبات لحركة طالبان في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.وقال شهود عيان إن 3 تفجيرات استهدفت مركبات تابعة لطالبان في مدينة جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن أصابع الاتهام كان تشير إلى تنظيم داعش الذي ينشط شرقي البلاد. وكانت قناة طلوع نيوز نقلت عن مسؤولين في الصحة أن غالبية الجرحى من المدنيين. وانفجرت سيارة ملغمة، صباح السبت، في العاصمة الأفغانية كابول، ما تسبب بإصابة شخصين، بحسب إعلام محلي.

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