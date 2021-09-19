هوشيار زيباري: الحزب الديمقراطي الكوردستاني صاحب المسيرة في تجربة اقليم كوردسستان

أربيل (كوردستان 24)- في اطار الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي وفي تجمع جماهيري حاشد في منطقة العمادية قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري: الحزب الديمقراطي الكوردستاني صاحب المسيرة في تجربة اقليم كوردستان.

واكد زيباري أن فرقاء الحزب في الداخل والخارج يتآمرون ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن هيهات أن يتحقق مرادهم ومسيرة انتصارات الحزب مستمرة.

وأضاف هوشيار زيباري" ان المشاركة الواسعة لانصار وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عملية التصويت كفيلة بدفن كل المؤامرات وكل الاحلام البغيضة ضد البارتي. لذا على كل عضو ومؤيد للحزب الديمقراطي الكوردستاني التوجه بحرارة في يوم الانتخابات الى صناديق الاقتراع والمشاركة بهمة عالية في عملية التصويت.