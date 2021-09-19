مسرور بارزاني يوجه بتكملة مشروع سد " كومسبان"

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني تم تخصيص مبلغ 10 مليار دينار عراقي لتكملة مشروع سد (كومسبان) المائي في محافظة اربيل.

واعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان ان المبلغ المقرر يتم صرفه بشكل نقدي وعلى مراحل محددة على نفقة الاستثمار لوزارة الزراعة والري في حكومة الاقليم.

جدير بالذكر ان العمل قد بدأ في مشروع سد (كومسبان) المائي في عام 2013 لكن توقف العمل في المشروع ولسنوات عدة بسبب تداعيات الازمة المالية في الاقليم لكن الكابنة التاسعة في حكومة الاقليم ومنذ تسلمها شؤون ادارة الحكومة بادرت الى تكملة المشاريع والسدود المائية الغير مكتملة.

وتبلغ القدرة الاجمالية لخزن المياه في سد (كومسبان) 60 مليون متر مكعب وللسد فائدة كبرى في زيادة المياه الجوفية في المنطقة. ويقع السد في جنوب شرق محافظة أربيل ومن المقرر أن ينتهي اعماله في القريب العاجل. ويؤثر السد بشكل نوعي في إرواء وتنشيط الحركة الزراعية في القرى الموجودة في المنطقة.

جدير بالذكر أنه بعد تولي التشكيلة الوزارية التاسعة زمام الامور في حكومة الاقليم وبامر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني تم صرف مبلغ 33 مليار دينار لتكملة 12 سد مائي في اقليم كوردستان بواقع 5 سدود في اربيل و4 في السليمانية و3 في دهوك.