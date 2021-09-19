سیاسة

تعين قائد جديد لسلاح الجو الايراني

في إطار عملية استبدال روتينية لقادة الجيش
author_image آريان ابراهيم شوكت
تعين قائد جديد لسلاح الجو الايراني
تعين قائد جديد لسلاح الجو الايراني
إيران

أربيل (كوردستان 24)-  قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاحد،19 أيلول 2021 بأن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عين طيارا تدرب على قيادة طائرات حربية روسية لقيادة القوات الجوية الايرانية.

وجاء في الامر الذي أصدره خامنئي: “العميد طيار حميد واحدي، نظرا لالتزامكم ولياقتكم ولمقترح القائد العام للجيش، أعينكم قائدا للقوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتدرب حميد واحدي ( 56 عاما) على جهاز محاكاة مقاتلة روسية من طراز “سوخوي 24” من عام 2000 إلى عام 2001. كما تولى منصب القائم بأعمال قائد القوات الجوية منذ عام 2018.

ويخلف واحدي الجنرال عزيز ناصر زاده في قيادة القوات الجوية الايرانية، في إطار عملية استبدال روتينية لقادة الجيش. وتمتلك القوات الجوية في إيران في الخدمة مقاتلات نفاثة روسية وأمريكية.

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