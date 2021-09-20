بغداد تعتزم ارسال مليون لتر بنزين يوميا الى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ان الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة اقليم كوردستان على ارسال مليون لتر من البنزين الى الاقليم يوميا، وذلك لتغطية النقص الحاصل في المحروقات في كوردستان.

وأكد عبد الجبار ان هذا الإجراء هو جزء من التزام حكومة بغداد تجاه المواطنين في اقليم كوردستان.

وقال عبد الجبار ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 "ضمن سياسة وزارة النفط الاتحادية وبسبب وجود نقص في البنزين في اقليم كوردستان، اتفقنا مع وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي على إرسال مليون لتر بنزين بشكل يومي لتغطية النقص الحالي في إيرادات البنزين في كوردستان".

واضاف عبد الجبار "هناك تحسن في الاقتصاد العالمي لكن المخاوف لا تزال قائمة، نأمل ان يبقى سعر البنزين 65 دولارا، وستجتمع منظمة أوبك الشهر المقبل وهدفنا أن يصل حجم صادراتنا الى 3 ملايين و400 الف برميل يوميا".