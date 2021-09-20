اقتصاد

بغداد تعتزم ارسال مليون لتر بنزين يوميا الى كوردستان

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
کوردستان البنزين العراق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار ان الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة اقليم كوردستان على ارسال مليون لتر من البنزين الى الاقليم يوميا، وذلك لتغطية النقص الحاصل في المحروقات في كوردستان.

وأكد عبد الجبار ان هذا الإجراء هو جزء من التزام حكومة بغداد تجاه المواطنين في اقليم كوردستان.

وقال عبد الجبار ردا على سؤال لمراسل كوردستان 24 "ضمن سياسة وزارة النفط الاتحادية وبسبب وجود نقص في البنزين في اقليم كوردستان، اتفقنا مع وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي على إرسال مليون لتر بنزين بشكل يومي لتغطية النقص الحالي في إيرادات البنزين في كوردستان".

واضاف عبد الجبار "هناك تحسن في الاقتصاد العالمي لكن المخاوف لا تزال قائمة، نأمل ان يبقى سعر البنزين 65 دولارا، وستجتمع منظمة أوبك الشهر المقبل وهدفنا أن يصل حجم صادراتنا الى 3 ملايين و400 الف برميل يوميا".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف