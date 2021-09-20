في مراسم إعلان زاخو ادارة مستقلة.. مسرور بارزاني "للعمال": احترموا سيادة أراضينا

أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، حزب العمال الكوردستاني بإحترام سيادة أراضي اقليم كوردستان والرحيل عن المناطق الحدودية للاقليم ليتمكن سكان المنطقة من العودة الى قراهم.

وجاءت تصريحات رئيس حكومة الاقليم خلال مراسم اعلان قضاء زاخو، كإدارة مستقلة، حيث كان مسرور بارزاني قد وقع في وقت سابق مرسوم تحويل كل من قضاءي سوران وزاخو الى ادارتين مستقلتين، فيما وجه الجهات المختصة والمعنية في الاقليم لاجراء مايلزم وتطبيق القرار.

وقال مسرور بارزاني ان "وجود حزب العمال الكوردستاني في مناطقنا قد تسبب بالكثير من الاضرار لسكان المنطقة ودفع أهالي الكثير من القرى الى النزوح عن أراضيهم وأملاكهم كما تسبب بزعزعة الاستقرار في هذه المناطق".

واضاف "نطالب كافة الأطراف باحترام سيادة الاقليم وأراضيه، فلا يحق لأحد أن ينتهك أراضينا، ولن نقبل بأي انتهاك، وسنعمل على عودة كافة السكان النازحين الى قراهم ونحن كحكومة سنقدم لهم كافة الخدمات".

من جهة أخرى أكد مسرور بارزاني ان اعلان قضاء زاخو كإدارة مستقلة هو تنفيذ لوعد الرئيس مسعود بارزاني وعرفان بالجميل لسكان زاخو الذين ضحوا بالكثير من الشهداء، مشيرا الى ان هذه الإدارة ستساهم في تسهيل المعاملات والخدمات في كافة نواحي الإدارة.

وقال رئيس الحكومة "سنخدم زاخو وكل بقعة في كوردستان لأن المسؤولية ليست امتيازا بل هي تقاس بمدى خدمة شعبنا وكلنا بخدمة شعبنا فنحن نحمل امانة على اعناقنا ويجب أن نكون اوفياء لهذه الأمانة".

وعن الانتخابات التشريعية العراقية طالب مسرور بارزاني شعب اقليم كوردستان بالتصويت فيها وإدلاء اصواتهم للمرشحين الذين سيعملون على حماية مصالح وحقوق شعب كوردستان الدستورية، لا لاولئك الذين يسعون الى تحصيل الامتيازات والمنافع الشخصية.

وتتمتع الأدارات المستقلة في اقليم كوردستان بسلطات أوسع وتمتلك المديريات العامة لجميع الدوائر الخدمية من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحامات على مراكز المحافظات.

ويعد قضاء زاخو من أهم أقضية محافظة دهوك ويبعد عن مركز المحافظة نحو 58 كيلو مترا، ويتشكل من ثلاث نواحي هي ناحية رزكاري وناحية دركار وناحية باتيفا.