رئيس حكومة إقليم كوردستان يضع الحجر الاساس لمشروع صوامع القمح في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 ايلول سبتمبر، بوضع حجر الأساس لمشروع صوامع القمح وتسويقه في محافظة دهوك.

وستجري مراسم وضع حجر الاساس بحضور وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، ومحافظ دهوك علي تتر.

ومشروع صوامع دهوك مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استلام قمح المزارعين وتخزينه.

ووفقا للاحصائيات الرسمية لحكومة الاقليم فإنه يتم في محافظة دهوك زراعة 833 الف و142 دونم من الأراضي بالقمح، ويكون معدل الانتاج السنوي نحو 500 الف طن من القمح.

ويتضمن المشروع بناء صوامع حديثة ومخازن للقمح وفق أكثر الطرق العالمية تطورا، بحيث يتم استخدام القمح المخزن في انتاج الطحين والأغذية بأحدث التكنولوجيا.

وفي وقت سابق تم انشاء صوامع تخزين القمح في اربيل والسليمانية.