رئيس حكومة إقليم كوردستان يعلن زاخو إدارة مستقلة: أوفينا بوعدنا وسنقدم أفضل الخدمات للمواطنين

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، اليوم الاثنين 20 أيلول (سبتمبر) 2021، مراسم إعلان القضاء وحدة إدارية مستقلة في إقليم كوردستان.

وجرت المراسم بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من الوزراء ومحافظ دهوك إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان قضاء سوران إدارة مستقلة بناءً على قرار استحداث إدارتين مستقلتين في كل من قضاءي سوران وزاخو.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له: "نحن هنا اليوم إيفاءً بما قطعناه من وعد للرئيس مسعود بارزاني بإعلان زاخو إدارة مستقلة وتعيين مشرف عليها".

وبارك رئيس الحكومة لجميع المواطنين إعلان زاخو إدارة مستقلة، وأعرب عن أمله بأن تقدم الإدارة الجديدة أفضل الخدمات لأسر الشهداء والبيشمركة وجميع أهالي المنطقة.

وأضاف مخاطباً الحاضرين: "حين آتي إلى زاخو أشعر بأنني بين أهلي، نحن مدينون لكم جميعاً، فقد قدمت زاخو قوافل من الشهداء من أجل حماية كوردستان وتحريرها والمحافظة على تجربتها".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن استحداث إدارة مستقلة في زاخو سيسهم في تقديم التسهيلات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الشاسعة والتاريخية والتي تعد إحدى البوابات الرئيسية لإقليم كوردستان.

وتابع: "ينبغي إعادة حقوق مواطني زاخو، ويجب أن يحصل جميع المواطنين على قدر متساوٍ من واردات إقليم كوردستان، وعلى الإدارة الجديدة في زاخو أن تقدم كل أشكال الخدمات إلى المواطنين، ويجب أن نكون جميعاً في خدمة شعبنا، فهذه مسؤوليتنا".

وأكد رئيس الحكومة أن منطقة زاخو تزخر بطبيعة ساحرة ولا سيما في الجانب السياحي، وما يؤسف له أن حزب العمال الكوردستاني أصبح مسببا للمشاكل في المنطقة حيث لا يمكن لسكان القرى والمواطنين العودة إلى قراهم وأرضهم التي حُررت بدماء الشهداء.

وقال: "اليوم لا يحق لأي أحد أن يغتصب هذه الأرض، وأن يجلب الويلات لشعبنا، ولن نقبل بذلك مطلقاً، ولا بد من انتهاء هذا الوضع حتى نتمكن من تقديم الخدمات إلى تلك المناطق التي لم تصل حملات الإعمار إليها، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة الأهالي إلى ديارهم بسلام".

وتطرق رئيس الحكومة إلى انتخابات مجلس النواب العراقي، وبيّن أنها انتخابات مصيرية، لأن القرارات تتخذ في البرلمان ولها تأثير على الوضع في إقليم كوردستان، داعياً ممثلي كوردستان في البرلمان القادم إلى الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

كما حث رئيس الحكومة جميع المواطنين على المشاركة في الانتخابات التشريعية واختيار الممثلين الحقيقين والقادرين على الدفاع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان والتضحية من أجل مصلحة شعبهم وأمتهم، وليس من أجل الامتيازات ومصالحهم الشخصية.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم وصحة المجتمع.