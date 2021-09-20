سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد مشروع إنشاء المدرسة الأمريكية في دهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزا دهوك المدرسة الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 20 أيلول (سبتمبر) 2021، مشروع إنشاء المدرسة الأمريكية التابعة للقطاع الخاص في مدينة دهوك.

واطلع رئيس الحكومة عن كثب على المشروع الذي ستتم المباشرة به قريباً، وأثنى على دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة.

وأكد رئيس الحكومة دعم حكومة إقليم كوردستان لقطاع التعليم والارتقاء به، وقال: "من خلال تطوير التربية والتعليم يمكننا ضمان مستقبل زاهر لأجيالنا وبلدنا".

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