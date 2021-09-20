القنصل العام لأمريكا في أربيل: نعتز باصدقائنا في كوردستان ونفتخر بشجاعة البيشمركة وملتزمون بالمضي قدما في دعم البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل اليوم الاثنين 20 ايلول (سبتمبر 2021 ) وزير البيشمركة في حكومة الاقليم شورش اسماعيل في مقر وزارة البيشمركة القنصل العام للولايات المتحدة في اقليم كوردستان روبرت بالدينو والمستشار البارز للقوات الامريكية في اربيل الكولونيل دوكلاس.

وخلال اللقاء تباحث وزير البيشمركة شورش اسماعيل مع القنصل العام لامريكا في أربيل آخر المستجدات السياسية في المنطقة والحرب على الارهاب وخطوات تنفيذ الاصلاحات في وزارة البيشمركة والعلاقات العامة بين وزارة البيشمركة و وزارة الدفاع العراقية في بغداد.

وخلال الاجتماع الذي حضره كل من وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين ورئيس هيئة الاركان الفريق جمال محمد وعدد من مستشاري الوزارة ومدير تنفيذ الاصلاحات في الوزارة أعلن وزير البيشمركة: نعتبر الولايات المتحدة وقوات الولايات المتحدة الامريكية حلفاء لنا ونأمل في مواصلة الحرب على الارهاب للمحافظة على الامن والاستقرار في اقليم كوردستان والعراق.

ومن جانبه قال القنصل العام لامريكا في أربيل: نعتز بأصدقاءنا في اقليم كوردستان ونفتخر بشجاعة البيشمركة وملتزمون بتعاوننا مع اقليم كوردستان و وزارة البيشمركة. كما اعلن وزير البيشمركة ان تنفيذ الاصلاحات مستمرة في الوزارة وللاستمرار في مساعينا نحتاج الى دعم الولايات المتحدة والحلفاء والى اتفاق الاطراف السياسية في كوردستان.

وأكد القنصل العام للولايات المتحدة في اربيل استمرار عمل المستشارين الامريكيين متزامنا مع استمرار تنفيذ الاصلاحات في وزارة البيشمركة وان الحلفاء يثمنون ذلك عاليا. كما أشارالقنصل الامريكي الى جدية العلاقة التاريخية والصداقة بين الحلفاء واصدقائهم الكورد.