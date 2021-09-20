كورونا في العراق: استقرار في أعداد الوفيات وارتفاع طفيف في نسبة الاصابات

أربيل (كوردستان 24)- في بيان لها اليوم الاثنين 20 أيلول (سبتمبر 2021 ) اعلنت وزارة الصحة العراقية عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المدن العراقية من حيث العدد الاجمالي للاصابات والوفيات وحالات الشفاء واعدد الملقحين ضد الوباء.

وقالت الصحة العراقية في بيانها ان مختبراتها قد سجلت 3192 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 4878 مريضا للشفاء وحدوث 47 حالة وفاة في عموم المحافظات العراقية بينما تلقي 115113 شخصا اللقاح المضاد ضد الفيروس.

وفيما يلي جدول تفصيلي كامل بالموقف الوبائي والتلقيحي للفيروس في عموم العراق.