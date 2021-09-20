تعين رئيس أركان جديد للشرطة الاتحادية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- صرح مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين،20 أيلول (سبتمبر 2021) انه تم تكليف قائد جديد للفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية في كركوك، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك.

وأفاد المصدر لوسائل إعلام عراقية؛ أن: “العميد علي إسماعيل خليل؛ كُلف بمنصب رئيس أركان الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية، بدلاً من العميد خير العبيدي”. وكان العميد علي إسماعيل خليل، يشغل منصب رئيس أركان الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، في محافظة كركوك.

وشهدت “كركوك”، خلال الأيام القليلة الماضية، هجمات لعناصر من تنظيم (داعش)، على منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة الاتحادية على وجه الخصوص، في مناطق جنوب وجنوب غرب المحافظة، وأسفرت بعضها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاجهزة الامنية.