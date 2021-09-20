استئناف الحفر والتنقيب في المواقع الاثرية في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للآثار في اقليم كوردستان عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ان المدير العام للاثار في الاقليم استقبل اليوم الاثنين 20 أيلول (سبتمبر 2021 ) فريقين اوروبيين من جامعة ماكسميلان الالمانية برئاسة البروفيسور كاري رادنر وجامعة بيزا الايطالية.

وجرى خلال اللقاء بين المديرية العامة للاثار في اقليم كوردستان والجامعتين الاوروبيتين المعنيتين بالاثار في تلة (روستم) لغرض البدء بأعمال الحفر والتنقيب في الفصل الخامس من العمل المتواصل لايجاد المواقع الاثرية في كوردستان.

واوضحت المديرية العامة للاثار ان الدكتورة (راكو بلمارو) باعتبارها ممثلة عن جامعة بيزا الايطالية طلبت الموافقة للتنقيب في موقع (مطراب ) في ناحية قوشتبة التابعة لمحافظة أربيل.

ومن جانبها اعربت المديرية العامة للاثار عن كامل استعدادها لمساعدة الفريق الاثري الاوروبي وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لعمل الفريق في اقليم كوردستان.