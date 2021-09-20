للنهوض بالواقع الزراعي: رئيس حكومة كوردستان يطلع على اصناف من المنتجات الزراعية المحلية

أربيل (كوردستان 24)- خلال زيارته لمحافظة دهوك زار اليوم الإثنين (20 أيلول سبتمبر 2021)، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، معرضاً زراعياً لأصناف العنب والعسل المحلي، في المحافظة.

واطلع رئيس الحكومة مسرور بارزاني خلال الزيارة على أقسام المعرض والمنتجات المعروضة واطلع بالذات على أصناف من العنب والعسل المحلي وتبادل الحديث مع عدد من المزارعين المحليين حول الواقع الزراعي في اقليم كوردستان وضرورة دعم المنتجات المحلية لتغطية حاجات المواطنين في اقليم كوردستان.

وأشاد رئيس الحكومة مسرور بارزاني بجهود الفلاحين في الاقليم من اجل النهوض بالواقع الزراعي في كوردستان وأبدى رئيس الحكومة استعداد الحكومة لدعم الفلاحين والواقع الزراعي في اقليم كوردستان.