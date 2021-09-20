اقتصاد

رئيس حكومة كوردستان يوجه بمضاعفة الجهود لبناء واستكمال عدد من السدود المائية

موافقة مسرور بارزاني على تخصيص مبلغ 6 مليار دينار لبناء سدي ( زلان وجق جق) في محافظة السليمانية
author_image آريان ابراهيم شوكت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان أنه تم استحصال الموافقة من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لاستئناف العمل في بناء سد (بستورة) في محافظة اربيل.

وأضافت دائرة الاعلام والمعلومات" بعد استحصال الموافقات الاصولية والقانونية واعداد التصاميم الاساسية لمشروع بناء سد (بستورة) تتم المباشرة بالعمل على نفقة وزارة الزراعة والري في حكومة الاقليم عن طريق تخصيص ميزانية خاصة لاستكمال المشروع".

ومن ناحية أخرى أوضحت دائرة الاعلام والمعلومات أيضا ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص مبلغ 6 مليار دينار عراقي لبناء سدي ( زلان وجق جق) في محافظة السليمانية بواقع صرف وتخصيص ثلاث مليارات لبناء كل سد ويتم صرف المبلغ المقرر بشكل نقدي وفق مراحل محددة على نفقة وزارة الزراعة والري في حكومة اقليم كوردستان.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف