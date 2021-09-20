رئيس حكومة كوردستان يوجه بمضاعفة الجهود لبناء واستكمال عدد من السدود المائية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان أنه تم استحصال الموافقة من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لاستئناف العمل في بناء سد (بستورة) في محافظة اربيل.

وأضافت دائرة الاعلام والمعلومات" بعد استحصال الموافقات الاصولية والقانونية واعداد التصاميم الاساسية لمشروع بناء سد (بستورة) تتم المباشرة بالعمل على نفقة وزارة الزراعة والري في حكومة الاقليم عن طريق تخصيص ميزانية خاصة لاستكمال المشروع".

ومن ناحية أخرى أوضحت دائرة الاعلام والمعلومات أيضا ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني وافق على تخصيص مبلغ 6 مليار دينار عراقي لبناء سدي ( زلان وجق جق) في محافظة السليمانية بواقع صرف وتخصيص ثلاث مليارات لبناء كل سد ويتم صرف المبلغ المقرر بشكل نقدي وفق مراحل محددة على نفقة وزارة الزراعة والري في حكومة اقليم كوردستان.