رئيس دولة الامارات يتلقى رسالة جوابية من الرئيس الايراني

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية،اليوم الاثنين 20 أيلول 2021 بأن رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تلقى رسالة شكر جوابية من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، وذلك ردا على التهنئة التي بعث بها الرئيس الإماراتي إلى نظيره الإيراني بمناسبة انتخابه رئيسا لايران.

وبعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن أمل بلاده في تنمية العلاقات مع الإمارات.

وأعرب الرئيس الإيراني في رسالته، حسب الوكالة، عن "أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي نظرا لما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانيات كبيرة". وعبر رئيسي عن "تقديره واحترامه" لما تضمنته رسالة الشيخ خليفة، متمنيا له "دوام الصحة والتوفيق لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة شعبها الأبي".

ويسود توتر مستمر منذ سنوات في العلاقات السياسية بين إيران والإمارات، حليفة السعودية، على خلفية قضايا عدة، إلا أن البلدين تربطهما صلات تجارية مكثفة. وأكدت الحكومة الإيرانية سابقا أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية.