سیاسة

جامعة “هارفارد” الامريكية تجري استطلاعا للرأي بين بايدن و دونالد ترمب

author_image آريان ابراهيم شوكت
العالم

أربيل (كوردستان 24)- بحسب استطلاع للرأي أجرته جامعة “هارفارد” الامريكية بالتعاون مع موقع The Hill، فإن 51%  في المائة من المستطلعين قالوا إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان رئيسا أفضل من الرئيس جو بايدن. وبحسب الاستفتاء فإن 49% يعتبرون أن بايدن هو رئيس أفضل من سلفه.

وقال 48% في المائة من المستطلعين إن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه ترامب مقارنة بـ46 في المائة قالوا إن لديهم رأيا إيجابيا تجاه بايدن. كما قال 49 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إن لديهم وجهة نظر غير مواتية للرئيس الحالي، في حين أن 47 في المائة لديهم وجهة نظر غير مواتية لترامب.

تمثل النتائج تحولا ملحوظا بالنسبة لبايدن، الذي تفوق مرات عدة على أرقام تفضيل ترامب طوال الأشهر الأولى من رئاسته.

المصدر: موقع The Hill   

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