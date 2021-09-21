منظمات سورية تدعو الأمم المتحدة إلى المساعدة في إنهاء الاعتقالات التعسفية في عفرين

أربيل (كوردستان 24)- دعت أربع منظمات سورية الأمم المتحدة إلى الضغط على تركيا لوضع حد للممارسة المنهجية للاعتقالات التعسفية في عفرين بشمال غرب سوريا من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا.

وقدم "السوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، و"مركز العدالة والمساءلة السوري"، و"منظمة الموجات المدنية"، و"منظمة هيفيدي سينرجي"، يوم الاثنين شكوى إلى الفرق العاملة التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، بشأن الاحتجاز التعسفي في عفرين.

ووفقا لبيانات المركز، تم اعتقال 289 شخصا في عفرين في الفترة من يناير/كانون الثاني 2021 إلى أغسطس/آب 2021، ولم يفرج عن سوى 76 شخصا.

وجاء في البيان المشترك للمنظمات أن "تحقيقات محكمة العدل الدولية كشفت أن الكورد، من السكان الأصليين في المنطقة التي تجري فيها الاعتقالات، وهم معرضون لخطر الاعتقال التعسفي - وهو استنتاج أكدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية".

كما ذكر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول سوريا أن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا يواصل اعتقال المواطنين الكورد بشكل غير قانوني في المناطق الخاضعة لسيطرته في شمال سوريا كما هو الحال في تل أبيض عفرين ورأس العين (سريكانية).

وقال المدير التنفيذي ل "سانت جي" بسام الأحمد ل "كوردستان 24" يوم الاثنين إن منظمات حقوق الإنسان السورية الأربع أعدت الشكاوى لإطلاع المبعوث الخاص للأمم المتحدة على هذه القضايا.

واضاف "من المهم أن نتحدث أيضا في وسائل الإعلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، لكن علينا أيضا أن نجعل الأمم المتحدة على علم بما يجري في المناطق التي تحتلها تركيا، كما هو الحال في عفرين".