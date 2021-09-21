مرشّح كوردي يُزيل نقطة تفتيش أمنية أزعجت المدنيين الكورد في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قام مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله، بإزالة نقطة تفتيش أمنية سببت الإزعاج للمواطنين الكورد في كركوك.

وكانت هذه النقطة الأمنية قد احتجزت امرأتين كورديتين لأكثر من ساعتين، بعد أن طلبت القوات الامنية من إحداهن وضع علم كوردستان من يديها لكنها رفضت، فقام أفراد النقطة الامنية باحتجازهما.

وقالت تلك المرأة لكوردستان 24 "كنا أحمل علم كوردستان في يدي وقبل وصولنا الى نقطة التفتيش اشار احد رجال الأمن الى سيارتنا ووجهوا الأسلحة علينا وطلبوا منا وضع علم كوردستان من يدينا، فرفضت لذلك قاموا بمنعنا من إكمال طريقنا لأكثر من ساعتين".

ومع اقتراب موعد الانتخابات واشتداد الحملة الانتخابية، شددت القوات الأمنية في كركوك تعاملها مع المواطنين الكورد، لا سيما تجاه الناشطين الذين يقودون الحملات الانتخابية.

وقال مواطن كوردي لكوردستان 24 "نحن الكورد نحتاج الى اصوات في كركوك، فنحن نتعرض لحملات التعريب والى ضغوطات كثيرة، لكننا لن نرضخ لهذه الضغوطات ولن نستسلم".

وقال شاخوان عبد الله "تلك القوة الأمنية كانت تسبب الإزعاجات وتتعامل بقسوة مع المواطنين الكورد الذين يحملون أعلام كوردستان، لكنني تحدث مع قائد شرطة كركوك وبقيادة عمليات كركوك، وقالوا لي ان هذه القوة هي لحماية مكتبك لكنني رفضت وطالبت بإزالتها.

وتعد هذه الانتخابات مصيرية وحاسمة بالنسبة للكورد في كركوك،وسيفوز 12 مرشحا في المحافظة ويسعى الكورد الى الفوز بأكثر من نصف المقاعد في المحافظة.