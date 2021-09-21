جاستن ترودو يفوز بولاية ثالثة على التوالي

أربيل (كوردستان 24)- فاز الليبراليون بزعامة رئيس الوزراء الكندي الحالي، جاستن ترودو، في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم الاثنين.

ويتكون مجلس العموم الكندي من 338 مقعدا، ويحتاج الحزب الليبرالي إلى الفوز بـ170 منها للحصول على الأغلبية.

وكان ترودو دعا في منتصف آب/أغسطس لإجراء هذه الانتخابات المبكرة في محاولة منه لاستعادة الغالبية التي خسرها قبل عامين.

لكن بسبب التقارب في النتائج تعذّر في الحال معرفة ما إذا كان ترودو قد كسب رهانه هذا أم خسره أمام إيرين أوتول، المحافظ المعتدل الذي تمكّن خلال الحملة من تحقيق اختراق.

وفي حال تمكن ترودو من تشكيل حكومة أقلية، فإنه سيضطر للحصول على دعم من نواب في المعارضة لتمرير أجندة حكومته في البرلمان.