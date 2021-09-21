المتحدث باسم طالبان: سنسمح للفتيات بالعودة الى المدارس "في اقرب وقت"

أربيل (كوردستان 24)- أكدت طالبان اليوم الثلاثاء أنه سيُسمح قريبا للفتيات بالعودة إلى المدارس، بعدما أعلنت عن باقي تشكيلتها الحكومية والتي استبعدت النساء من أي مناصب وزارية فيها.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تعليقه على عودة الفتيات إلى مقاعد الدراسة "نضع اللمسات الأخيرة.. سيتم ذلك في أقرب وقت".

ويأتي الإعلان بعدما أمرت وزارة التعليم الاساتذة والطلبة الذكور بالعودة إلى المدارس الثانوية نهاية الأسبوع، من دون ذكر المدرّسات والطالبات.

كما لم يأت مجاهد على ذكر وزارة شؤون المرأة التي أغلقت منذ الأسبوع الماضي واستُبدلت بهيئة كانت تعرف بفرضها التعاليم الدينية في عهد نظام طالبان السابق.

وأفاد أن "هذه المناصب تعد مهمة لعمل الإمارة"، لدى إعلانه التعيينات النهائية في الحكومة، والتي شملت إضافات إلى وزارة الصحة.

وتم الإعلان عن أولى التعيينات في حكومة طالبان الموقتة في وقت سابق هذا الشهر، وكان معظم الوزراء من الموالين، فيما تم تعيين المتشددين في كافة المناصب الأساسية، رغم وعود سابقة بحكومة تمثّل كافة الأفغان.