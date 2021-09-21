الرئيس بارزاني: علماء الدين الاسلامي لهم دور كبير في رفض الظلم والتعريف بالحقوق

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، ان علماء الدين الإسلامي في اقليم كوردستان، لهم دور كبير في رفع مستوى الوعي الوطني والتعريف بالحقوق ورفع الظلم.

وجاء حديث الرئيس بارزاني بمناسبة مرور 51 عاما على تأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان، على يد الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تهنئة "كان تأسيس إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان على يد البارزاني الخالد خطوة مهمة في ترسيخ دور علماء ورجال الدين في تعزيز نشر ثقافة التعايش وحب الإنسانية، وفي رفع مستوى الوعي الوطني".

واضاف "وكان لهم دور مشهود في كافة مراحل النضال والثورة، من خلال رفض الظلم والاستبداد والتعريف بالحقوق".

وثمن الرئيس بارزاني دور علماء الدين الفاعل والمؤثر خلال المرحلة التي كان يمثل فيها الإرهاب تهديدا كبيرا للمنطقة والعالم، ومنعوا بخبراتهم الواسعة في المبادىء والقيم الدينية المباركة نمو الفكر المتطرف بين صفوف أبناء شعبنا ".