مسرور بارزاني: علماء الدين الاسلامي رسخوا ثقافة التعايش في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 أيلول (سبتمبر) 2021، اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، أتقدم بخالص التهاني إلى الرئيس والمكتب التنفيذي والمجلس المركزي للاتحاد وسائر علماء الدين في كوردستان، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

لقد لعب علماء الدين الإسلامي في كوردستان دوراً مهماً ومحورياً في الحركة التحررية الكوردستانية وفي الدفاع عن القضايا الوطنية وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الديني في كوردستان، وكلي أمل بأن يواصل علماء الدين مسيرتهم في التصدي للتطرف ونشر التسامح والدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومنجزاته.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

21 أيلول (سبتمبر) 2021